«Грузия является другом Азербайджана и останется им и впредь».

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время встречи со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Он отметил, что между двумя странами сложились прекрасные отношения: «У нас с президентом Азербайджана состоялись плодотворные обсуждения стратегического партнерства и важных региональных проектов» (цитата по «Репорт»).

По словам премьер-министра, Грузия и Азербайджан должны реализовать больше совместных проектов, и это зависит от возможностей обеих стран.

Гарибашвили также отметил, что Грузия поддерживает мир и урегулирование конфликтов в регионе путем переговоров.

Minval.az