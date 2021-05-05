Министр иностранных дел Джейхун Байрамов обсудил с находящимся с официальным визитом в Баку грузинским коллегой Давидом Залкалиани вопросы делимитации и демаркации грузино-азербайджанской государственной границы.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Грузии.

В ходе встречи было отмечено, что возможно продолжение работы комиссией, деятельность которой была прервана из-за пандемии.

Министры договорились о созыве в ближайшее время заседания комиссии.

Было отмечено, что данный вопрос должен быть решен в соответствии с интересами двух стран.

В ходе встречи было отмечено, что еще большее развитие стратегического партнерства и выход его на качественно новый уровень является приоритетом для обеих стран и нынешний визит премьер-министра Грузии служит именно этой цели.

Согласно информации МИД Азербайджана, Дж.Байрамов проинформировал грузинского коллегу о новых реалиях в регионе после 44-дневной войны, существующих возможностях для сотрудничества, уникальной ситуации для нормализации отношений между двумя странами, а также вопросах, связанных с реализацией трехстороннего заявления, поведении Армении и реваншистских заявлениях, препятствующих реализации трехстороннего заявления.

Министры подчеркнули важность адаптации к новым реалиям. Стороны также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, включая развитие сотрудничества в экономической, гуманитарной, культурной, туристической и других сферах.

Minval.az