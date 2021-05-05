Жителям Великобритании старше 50 лет предложат ввести третью дозу вакцины от новой коронавирусной инфекции к зиме текущего года.

По данным издания, британские власти намерены «полностью искоренить» угрозу, исходящую от COVID-19, к Рождеству, которое в Соединенном Королевстве отмечается 25 декабря.

Как указано в материале, в настоящее время рассматривают использование для третьей прививки препаратов, специально модифицированных для борьбы с новыми вариантами патогена, или уже применяемых в стране вакцин от компаний Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Власти считают, что третий укол будет необходим только людям старше 50 лет или жителям страны с сопутствующими заболеваниями, отмечает Times.

Minval.az