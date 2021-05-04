Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки проверено 10 домостроений, очищено 7 га территории, 3 км дорог, обнаружено 3 взрывоопасных предмета.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2071 га территории Нагорного Карабаха, 635,3 км дорог, 1743 домостроения, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25606 взрывоопасных предмета.

Об этом сообщает Минобороны России.

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