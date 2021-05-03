Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2064 га территории Нагорного Карабаха, 632,3 км дорог, 1733 домостроения, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25603 взрывоопасных предмета.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Minval.az