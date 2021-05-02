Замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов заявил, что проведение заседаний комиссий по делимитации азербайджано-грузинской границы зависит от ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVİD-19.

«Процесс делимитации азербайджано-грузинской границы идет. Между делегациями ведется обмен мнениями в различных форматах. Но проведение заседаний комиссий зависит от ситуации, вызванной пандемией», — сказал Халафов журналистам в воскресенье (цитата по «Интерфаксу»).

Работы по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы ведутся с 1996 года. В рамках этого процесса стороны согласовали 314 из 480 км государственной границы. Последнее заседание указанной комиссии состоялось в конце мая 2019 года в Баку.

Minval.az