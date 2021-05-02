«Мне очень приятно, что сегодня первая партия российской вакцины Спутник V поступила в Баку в особенный для нас день — светлого Пасхального воскресенья».

Об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

«Пасха — это обращение к людям с миром и добром. Прибытие в Баку российской вакцины — это жест нашей дружбы между Россией и Азербайджаном. Российская вакцина вносит свой вклад в борьбу Азербайджана с коронавирусной инфекцией.

Вакцина эта имеет прекрасную репутацию. Она имеет эффективность порядка 97 процентов. Она зарегистрирована уже в 64 странах. Эти цифры говорят сами за себя. С российской стороны делается все возможное чтобы оказать содействие братскому Азербайджану в борьбе с этой пандемией. Уверен, что эта сегодняшняя акция послужит дальнейшему укреплению отношений между нашими странами, которые носят очень тесный и дружественный характер», — сказал посол России (цитата по Report).

Minval.az