Аэропорт Дагестана работает над запуском авиарейсов в Азербайджан, Иран, Израиль и Китай. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Арсен Пирмагомедов, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

Он отметил, что в настоящее время авиасообщение с Турцией приостановлено. Восстановить его планируется после снятия коронавирусных ограничений. Полеты будут совершаться в Стамбул, Анталию, Даламан.

Пирмагомедов также отметил, что в мае текущего года планируется восстановить авиасообщение между Дагестаном и ОАЭ. По его словам, уже есть разрешение от авиакомпаний Fly Dubai, которая будет выполнять рейсы в Дубай, и Utair — в Шарджу.

Он добавил, что получены предварительные разрешения на выполнение прямых авиарейсов в Баку, а также проработан вопрос с полетами в Иран. Отмечается, что идет работа над полетами в Киргизию, Израиль и Китай.

Minval.az