Армянская политическая инициатива Национально-демократический полюс (НДП) направила письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой рассмотреть возможность срочного размещения французских или международных миротворческих сил на южной границе Армении.

«В целях сохранения армянской государственности считаем необходимым обратиться к вам с просьбой рассмотреть возможность срочного размещения французских или международных миротворческих сил на южной границе Армении для защиты армянской государственности, территориальной целостности Армении», — говорится в письме, передает Panarmenian.

Minval.az