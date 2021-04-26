Сайт Минобороны России поместил 26 апреля сообщение о проведении «гуманитарно-медицинской акции в населенном пункте Акнаберд Шаумяновского района Нагорного Карабаха».

Отметим, что в Нагорном Карабахе Шаумяновского района нет в принципе. Ранее сепаратисты переименовали Кяльбаджар в Шаумяновский район, напоминает «Туран».

Однако указанное село не находится в Кяльбаджаре. То, что армяне называют «Акнаберд» – это бывшее азербайджанское село Умудлу и находится оно в бывшем Мардакертском районе Карабаха, а ныне — Тертерском районе Азербайджана.

Minval.az