Россия и Евросоюз должны «покончить с темой Украины» и наладить отношения друг с другом. Об этом заявил премьер-министр Саксонии и член партии ХДС Михаэль Кречмер.

«Давайте уже покончим с темой Украины — поспособствуем установлению там мира, и тогда возможностей для сотрудничества станет еще больше», — сказал Кречмер, слова которого приводит RT.

По его мнению, ЕС и Россия — это партнеры, которые живут на одном общем континенте и зависят друг от друга. Поэтому дальнейшее обострение конфликтов «никому не пойдет на пользу», отметил он.

Minval.az