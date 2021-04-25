Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис совершит визит в Азербайджан.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Литвы, сегодня начинается визит министра Г.Ландсбергиса в Южно-Кавказский регион.

Литовский министр совершит визит в Армению, Грузию и Азербайджан, встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками и представителями гражданского общества, обсудит отношения между Литвой и странами Южного Кавказа.

«Я верю, что этот визит станет хорошей возможностью для изучения процессов, происходящих в странах Восточного партнерства, будет эффективным с точки зрения развития сотрудничества, изучения объединяющих нас элементов и использования их как в рамках Евросоюза, так и в рамках международных организаций в регионе», — заявил перед визитом глава МИД Литвы.

Г.Ландсбергис отметил, что Литва заинтересована в сотрудничестве с этими странами, поддерживает цели саммита стран Восточного партнерства, который пройдет осенью этого года.

В ходе визита в Азербайджан глава МИД Литвы примет участие в открытии выставки, связанной с литовскими татарами, а также в мероприятии, посвященном 230-летию Конституции Польши, отмечаемому 3 мая.

Minval.az