Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу, в ходе которого стороны обсудили миротворческую миссию российского контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Армении.

Согласно информации, министры обороны двух стран обсудили миротворческую миссию российского контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, основные направления реформ в вооруженных силах Армении, и другие вопросы.

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