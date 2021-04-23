Нет никаких гарантий, что наши границы достаточно защищены. Об этом заявил военный преступник, второй президент Армении Роберт Кочарян на встрече со сторонниками, касаясь вопросов безопасности.

«Сейчас власти говорят о том, что Россия имеет обязательство по двустороннему соглашению относительно нашей зашиты в качестве военно-политического союзника. Да, это так, но военно-политический союзник означает, что у тебя есть армия, у него есть армия, у вас есть договор, вы создаете военный союз, в котором участвуете, вы со своей армией, Россия со своей», — отметил он, добавив, что в этом союзе участвуют все государства-члены ОДКБ, каждая страна со своей армией.

«Нереально иметь армию с какими-то непонятными призывами каждые пять лет на три месяца», — подчеркнул он.

Второй президент привел пример, что каждое государство-член НАТО платит два процента от ВВП на оборону.

«Если твоя армия небоеспособна, если состояние твоей армии такое, как у нас сегодня, это означает, что и в самом деле мы должны констатировать, что не в состоянии защитить себя, пусть это делает Россия. Значит, измени свой статус…», — отметил он.

«Прошло 6 месяцев, вы слышали хоть раз в НС какое-либо обсуждение вокруг вопросов нашей безопасности? Видели какое-то решение правительства касательно наших ВС? Говорят лишь о каких-то непонятных реформах», — приводит его слова армянский интернет-портал tert.am.

«Сегодня ничего не делается по части безопасности. Да, у РФ есть обязательства по договору, но если мы свою часть обязательств не выполняем, либо не в состоянии выполнять, то большой вопрос, наша безопасность действительно гарантирована или нет?», — сказал Кочарян.

Minval.az