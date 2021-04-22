Несколько дней назад в приграничной зоне Тавушской области произошло ЧП, сообщает армянский интернет-портал Shamshyan.com.

Отдел полиции Иджевана 16 апреля получил сигнал из местного медцентра о том, что к ним доставили гражданина с диагнозом «ампутация нижней части правой ноги».

Полиция выяснила, что раненым в результате взрыва оказался 59-летний Нодар Мирзоян, житель села Азатамут Тавушской области. Ранение он получил в тот же день около 09:00, в результате подрыва мины во время сбора спаржи на армяно-азербайджанской границе в общине Каянаван.

Minval.az