В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА. Встреча продолжалась три часа и 55 минут.

Перед началом переговоров Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия согласовали 26-27 дорожных карт по интеграции. «Немного осталось — две-три очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение», — добавил Лукашенко.

Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным призвал Москву к более тесному сотрудничеству, в том числе по обороне Союзного государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы потихонечку двигаемся, но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать. В том числе и безопасность, и оборона в нашем Союзном государстве, хотя справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно», — сказал он.

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