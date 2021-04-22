Полицейские в Ереване с применением грубой силы подвергли приводу Игоря Хачатурова — сына бывшего генсека ОДКБ, экс-начальника ГШ Армении генерала Юрия Хачатурова.



Хачатуров принимал участие в акции протеста в защиту задержанных жителей Сюника, которая в настоящее время проходит в Ереване напротив здания генпрокуратуры. Митингующие требовали встречи с Генпрокурором Артуром Давтяном, однако сотрудники ведомства заявили, что он в отпуске.

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На акции в поддержку жителей Сюника задержали 14 человек. Об этом Sputnik Армения сообщил заместитель начальника управления информации полиции Эдгар Джаноян.

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В ходе протестов в Ереване один из полицейских упал в обморок. Протестующие оказали ему первую медицинскую помощь, затем его увезли на полицейской машине.

«Пожелаем ему здоровья. Наши граждане просто протестовали», — сказал Минасян (цитата по «Спутнику»).

Он призвал участников акции отойти на один-два шага от полицейского кордона, заявив, что в ближайшее время они займутся вопросом задержанных.



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В результате столкновений между полицейскими и участниками акции протеста в поддержку сюникцев подвергнуты приводу десятки граждан. Полицейские, применяя грубую силу, подвергают приводу граждан. В ходе потасовки упал один из операторов с камерой в руках.

Правозащитник Рубен Меликян сообщил, что в числе подвергнутых приводу есть женщина.

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Участники акции в поддержку задержанных жителей Сюника начали бросать яйца в сторону здания прокуратура, после чего ситуация накалилась, между правоохранителями и демонстрантами началась потасовка.



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У здания генпрокуратуры Армении начались столкновения между полицейскими и участниками акции протеста. Последние пытаются войти в здание, чему препятствую правоохранители. В настоящее время ситуация напряженная.

Участники акции требуют освобождения ряда лидеров общин Сюникской области, которые, по их словам, задержаны незаконно.

Накануне, жители Сюникской области встретили премьер-министра Никола Пашиняна ругательствами и оскорблениями. В несколько городов ему и вовсе не позволили въехать. Разозленный Пашинян заявил о необходимости привлечь «виновных» к ответственности. С минувшей ночи правоохранители, применяя несоразмерную силу, а в некоторых случаях, по оценкам правозащитников, пытки начали подвергать приводу сюникцев. Позже стало известно, что возбуждено уголовное дело и задержан ряд граждан, в том числе глава общины Мегри. По последним данным, приводу подвергнуты 16 человек, отмечает армянский интернет-портал news.am.

Minval.az