Оппоненты России пытаются загнать страну в изоляцию, однако у них не получится сделать это. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Пытаются нас загнать в изоляцию. Ничего не получится. Никто этого не позволит», — сказала политик на заседании. Ее слова приводит «Лайф».

Матвиенко также с одобрением оценила поручение президента РФ Владимира Путина о необходимости обеспечить дистанционное оформление электронной визы в РФ за четыре дня. По мнению спикера верхней палаты парламента, благодаря этому страну сможет посетить больше людей и своими глазами увидеть мирный настрой Москвы, что поможет сократить количество «русофобии, которую пытаются в мире навязывать».

Minval.az