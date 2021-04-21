Премьер-министр Армении Никол Пашинян только что уехал со своим кортежем, проигнорировав ждущих его в течение нескольких часов шурнухцев. Полицейские выставили кардон для того, чтобы автоколонна Пашиняна могла беспрепятственно проехать. Возмущенные шурнухцы забросали автоколонну Пашиняна яйцами.

Как заявил глава села Шурнух Акоп Аршакян, жители деревни с утра ждали Пашиняна на автодороге Капан-Горис, чтобы задать волнующие их вопросы. «Он поехал в Горис. Не стал встречаться с жителями. Вопросы так и остались без ответов. Люди оскорблены тем, что он тайно приехал и уехал. Шурнухцы хотят высказать свое мнение», — заявил Аршакян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

По его словам, существует множество вопросов, связанных с безопасностью, и люди хотят получить ответы на них. «Если он приезжает в село, и глава села ничего об этом не знает, что еще можно сказать? Люди собрались, ждали, я надеялся, что хотя бы днем он встретится с ними», — отметил глав Шурнуха.



Minval.az