Алексею Навальному не проводят комплексную витаминную терапию, как сообщали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Политику поставили одну капельницу с глюкозой, сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова.

Михайлова также сказала, что медсестра в колонии смогли только с четвертого раза смогли попасть иглой в вену Навальному. На следующий день, по словам адвоката, капельницу поставить не удалось, хотя предприняли шесть попыток.

«Медицинская помощь ему не оказывается, даже элементарную капельницу с глюкозой им не удалось поставить», — сказала Михайлова, слова которой приводит «Дождь».

Также адвокат сказала, что Навальный продолжает голодовку и сильно похудел — ему тяжело говорить и сидеть. В колонии он находится в одиночной камере туберкулезной больницы в колонии.

Ольга Михайлова добавила, что по ночам к Навальному каждые два часа приходят с проверками сотрудники колонии из-за постановки того на учет как склонного к побегу.

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