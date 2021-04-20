В Кыргызыстане в больницу попал первый пациент с отравлением иссык-кульским корнем. Ранее президент республики Садыр Жапаров предложил лечить этим ядовитым растением коронавирус.

63-летний мужчина стал принимать настойку из ядовитого растения против коронавируса, после чего с отравлением оказался в больнице, пишут местные СМИ.

Напомним, глава Минздрава Кыргызыстана заявлял, что «лечение иссык-кульским корнем» избавляет от коронавируса за три дня. Лечить вирус ядовитым растением министра научил президент республики.

Minval.az