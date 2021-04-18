В воскресенье в возрасте 89 лет ушёл из жизни отец президента Туркменистана Мяликгулы Бердымухамедов, сообщает Государственное информационное агентство республики.

«Эту горькую весть туркменский народ воспринял с глубокой скорбью, память о верном сыне Отечества Мяликгулы Бердымухамедове сохранится в наших сердцах навсегда», отмечает агентство.

За годы работы в органах МВД Мяликгулы Бердымухамедов занимал различные должности в городах Дашогуз, Мары, Ашхабад: был командиром группы, начальником отряда, возглавлял дежурную часть, отдел кадров, был начальником штаба.

Выйдя в 1982 году в звании подполковника в отставку, в течение многих лет трудился преподавателем. Работал в Национальном институте образования, Научно-исследовательском институте педагогических наук, управлении образования города Ашхабада.

Minval.az