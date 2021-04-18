Сторонники Навального решили не дожидаться, когда наберется 500 тыс. желающих участвовать в митинге, поскольку «события развиваются слишком стремительно». Ранее прокуратура потребовала признать ФБК экстремистской организацией.

«Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тыс. человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо — ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем о митинге сейчас», — сказал директор ФБК Жданов (цитата по РБК).

Акции протеста в российских городах намечены на среду, 21 апреля, сообщил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

Сторонники Навального объявили о проведении новой акции протеста спустя два дня после того, как прокуратура потребовала признать ФБК и штабы оппозиционера экстремистскими организациями.

«Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», — считают в ведомстве. Если ФБК и штабы Навального признают экстремистскими, за участие в их деятельности или ее финансирование будет грозить уголовная ответственность.

Minval.az