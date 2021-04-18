Власти Анапы планируют принять свыше 4,5 миллионов туристов в предстоящем сезоне на фоне ограничения авиасообщения России с Турцией.

«Ограничение сообщения с Турцией окажет значительное влияние на курортную сферу Анапы. Сейчас мы полным ходом готовимся к курортному сезону. В этом году он стартует уже 1 мая. Мы готовы принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции. Это позволит достичь показателей 2019 года и даже их преодолеть», — говорит мэр Анапы Василий Швец, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

Он дал понять, что власти Анапы делают «многое» для повышения интереса к российскому курортному городу. В мае там планируется первый в РФ винный марафон, фестиваль воздушных шаров, кино и джаза. Швец уверен, что эти мероприятия повысят популярность Анапы.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня в связи с взрывным ростом больных коронавирусом в этой стране.

Minval.az