Федеральный российский телеканал НТВ в рамках юмористической программы «Международная пилорама» подготовил репортаж о визите премьер-министра Никола Пашиняна в Москву. Ведущий программы, кинорежиссер и общественный деятель Тигран Кеосаян представил визит Пашинян саркастически, продублировав его с новостной лентой, пишет армянский интернет-портал news.am.

В частности, после информации диктора о том, что президент России Владимир Путин встретился с армянским премьером, Кеосаян отметил: «Довольно трудно будучи в Москве не встретиться с армянином. Хотя до майских праздников еще далеко, Пашинян уже приехал с шашлыком. Готовясь к отставке он хотел ненавязчиво провентилировать вопросы о вакансиях шашлычников на одном из московских рынков».

Ну а после фразы диктора новостного блока о том, что до визита в Москву Пашинян ушел на самоизоляцию, Кеосаян отметил: «Вся Армения мечтала, чтобы из самоизоляции Пашинян не вышел». Затем последовал репортаж по встрече Путин-Пашинян. Сам Кеосаян охарактеризовал его, как «репортаж про то, как Путин урезонивал армянина».

Видео можно посмотреть по ссылке.

См. видео с 7.15 по 9.23.

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