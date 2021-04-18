У встречи президентов США и России не самые лучшие перспективы и неясно, какую пользу она может принести, заявил сенатор Алексей Пушков.

По словам члена Совета Федерации, в истории отношений Москвы и Вашингтона случались как успешные и нейтральные, так и даже провальные саммиты: к неудачным он отнес переговоры Хрущева и Кеннеди в Вене в 1961 году, следствием которых стал Карибский кризис. Оба лидера были недовольны друг другом и в итоге не смогли найти общий язык. Хотя у них не было той изначальной антипатии, которую Байден явно испытывает к Путину, отметил Пушков.

Он допустил, что Байден при встрече попытается прочитать нотацию Путину и поговорить с президентом России с позиции силы. Пушков предостерег главу США от подобных действий во избежание «нового варианта Карибского кризиса» из-за Украины.

«У Байдена эти ноты проскальзывают уже сейчас. Из этого ничего не выйдет: Путин на давление не поддастся (вспомним неудачную попытку Обамы надавить на Путина по Сирии в 2013 году в Лох-Эрне, на последнем саммите «большой восьмерки»). Если Байден пойдет по этому пути, саммит не будет успешным, а может стать и провальным», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Minval.az