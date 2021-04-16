Отбывающий срок в колонии Алексей Навальный, который несколько недель назад объявил голодовку, сообщил, что руководство исправительного учреждения пригрозило ему принудительным кормлением. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

«Вот сегодня утром надо мной стояла женщина-полковник и говорила: ваш анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске. Если вы не откажетесь от голодовки, то мы готовы перейти к принудительному кормлению уже сейчас», — рассказал оппозиционер.

По словам Навального, женщина сообщила ему обо всех «прелестях» принудительного кормления — с использованием смирительной рубашки и «прочих радостей». «А я слушал и возвращался в детский сад. Мне три года, и похожая женщина заставляет меня есть кожу вареной курицы. А я сквозь слезы, но говорю «нет». А женщина тоже обещает меня накормить силой, спеленать и руки связать», — добавил Навальный.

Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше». В феврале суд, удовлетворив ходатайство ФСИН, заменил ему условный срок, назначенный еще в 2014 году, на реальный, напоминает РБК. Ведомство утверждало, что Навальный неоднократно нарушал правила испытательного срока и не отмечался во ФСИН, в том числе когда находился на лечении в Германии после отравления.

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