Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства возглавил сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар Бердымухамедов, вице-премьер и глава Высшей контрольной палаты Туркменистана.

Ранее ассоциацию со дня ее основания в 2010 году возглавлял сам Гурбангулы Бердымухамедов, но сегодня на заседании президент он предложил избрать другого достойного руководителя. Сердар Бердымухамедов был избран единогласно, он пообещал приложить все усилия для приумножения мировой славы ахалтекинских скакунов, дальнейшего развития национального искусства коневодства и широкой популяризации ахалтекинцев в мире, — передает РИА Новости.

Постановлением парламентской палаты Халк Маслахаты (Народный Совет) президенту Гурбангулы Бердымухамедову было присвоено почетное звание «Мастер наставник — тренер лошадей Туркменистана», — говорится в сообщении.

Minval.az