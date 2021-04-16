Армянская сторона опубликовала новый список имен погибших военнослужащих. В списке 193 фамилии, отмечает армянский интернет-портал news.am.
Армянская сторона опубликовала новый список имен погибших военнослужащих. В списке 193 фамилии, отмечает армянский интернет-портал news.am.
Дата: 2021/04/16 22:15
Раздел: Бывший СССР
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Об этом сообщает Минобороны России
Об этом сообщает Минобороны России
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