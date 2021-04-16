Министр здравоохранения Кыргызыстана Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что пациентов в стране начали лечить от коронавируса отваром ядовитого растения иссык-кульский корень (аконит джунгарский). В качестве доказательства он сам выпил его на пресс-конференции, передает 24.kg.

Глава Минздрава рассказал, что нынешний президент Садыр Жапаров еще в марте прошлого года предлагал такой метод лечения COVID-19. В июле министр дал выпить отвар своим родственникам, и им стало легче.

Лечить пациентов отваром начали во время второй волны коронавируса. Выздоровели уже 300 человек. Жапаров лично руководит процессом и определяет дозировку, потому что «каждый корень отличается от другого», подчеркнул министр. Президент прочитал лекцию врачам, как надо пить отвар, чтобы не умереть. Например, его нельзя употреблять холодным.

После пресс-конференции некоторым журналистам, стоявшим недалеко от того места, где кипятили отвар, стало плохо. Бейшеналиев отметил, что «они, наверное, психологически не готовы». Он пояснил, что у горячего отвара специфический запах. «Вот и подумали, что умрут, и им стало плохо», — отметил глава Минздрава.

Накануне Жапаров заявил, что киргизские врачи разработали способ вылечить коронавирус за несколько дней.

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