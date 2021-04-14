Мы обязаны продолжить борьбу и победить, освободить Шушу, Гадрут и весь Карабах.

Об этом важно заявил председатель общественной организации «Движение добровольцев» АРФ Дашнакцутюн Грант Маркарян во время посмертного награждения членов батальона «Движение добровольцев». Его слова приводит армянский интернет-портал news.am.

В своем выступлении он, в частности, глубокомысленно отметил: «Власти провалили переговорный процесс по урегулированию карабахского вопроса, развалили армию, разобщили страну и народ.

На сегодняшний день наши власти ведут политику уступок, преклоняются перед врагом, а внутри страны пытаются расправиться с оппонентами, сеют разрозненность, при этом пропагандируя дружеские отношения с врагом.

В создавшейся ситуации нет другого выхода, как освободиться от этой позорной власти. Если мы хотим Свободный «Арцах» (закавычено нами), суверенную Армению, достойную жизнь, то должны разрушить эту власть, другого выхода нет. Этого требуют наши погибшие товарищи, этого требуют родственники наших погибших товарищей, этого требует наш народ, который за 30 лет прошел через порох и кровь».

Minval.az