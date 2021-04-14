Премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря в среду в парламенте об истории эскалации конфликта в Карабахе, оговорился и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Франции, передает РИА Новости.

Пашинян рассказывал о деталях трех договоренностей, достигнутых осенью 2020 года, о прекращении огня в Карабахе и произнес фразу: «В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным».

Фраза сразу широко разошлась в соцсетях.

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