Сегодня будет организована поездка делегаций государств-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Агдам и Гянджу.

Об этом заявил помощник президента – завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что делегации воочию увидят результаты армянского вандализма в Агдаме.

«После этого мы посетим Гянджу. Они увидят реалии, связанные с разрушениями и гибелью мирных жителей в результате обстрела Арменией Гянджи из баллистических ракет в ходе 44-дневной Отечественной войны».

Minval.az