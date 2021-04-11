Сегодня будет организована поездка делегаций государств-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Агдам и Гянджу.
Об этом заявил помощник президента – завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что делегации воочию увидят результаты армянского вандализма в Агдаме.
«После этого мы посетим Гянджу. Они увидят реалии, связанные с разрушениями и гибелью мирных жителей в результате обстрела Арменией Гянджи из баллистических ракет в ходе 44-дневной Отечественной войны».