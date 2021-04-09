Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, на Абшеронском полуострове ночью ожидается 12-14, днем — 15-18 градусов тепла, в Баку ночью — 12-14, днем — 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью — 70-80%, днем — 50-55%.

В ряде северных и западных районов страны завтра ожидаются грозовые дожди, град, в высокогорье — снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью — 11-16, днем — 21-26 градусов тепла, в горах ночью — 7-12, днем — 13-18 градусов тепла.

Minval.az