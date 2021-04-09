«Я рад, что посетил Азербайджан. Я надеюсь, что мой визит будет успешным».

Об этом заявил находящийся с визитом в Азербайджане президент Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр, передает АПА.

Он отметил, что на встречах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой состоится обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня ООН.

«В том числе оказание помощи странам, находящимся в сложной ситуации, борьба с пандемией, справедливое распределение вакцин между всеми странами, а также проблемы воды, опустынивания, энергетики и другие вопросы будут обсуждаться на встречах, которые я проведу. Азербайджан играет очень важную роль в международных вопросах. На встречах также будут обсуждаться вопросы дальнейшего расширения вклада Азербайджана в ООН, реформы в ООН и в Совете Безопасности», — сказал Волкан Бозкыр.

Minval.az