Президент Ильхам Алиев принял сегодня президента 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкана Бозкыра.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Президент Ильхам Алиев принял сегодня президента 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкана Бозкыра.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Дата: 2021/04/09 11:14
Раздел: Азербайджан
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