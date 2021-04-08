Бывают в жизни ситуации, когда главной новостью становится отсутствие новостей. Именно так развиваются события вокруг таинственных «Искандеров», чьи детали были обнаружены в Шуше. Азербайджан объявил об этом 2 апреля. Но до сих пор от Москвы не последовало никакого объяснения, как так получилось, что по Шуше ударили ракетой 9М723 от оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», причем «Искандер-М». Официальная реакция Кремля сводится к двум заявлениям пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. 2 апреля он заявил, что пока не знает деталей. 7 апреля, накануне встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вновь повторил: «По ракете ничего не могу сказать, не обладаю информацией».

Возможно, в кино это была бы вполне себе неплохая «завязка» для сюжета: на «локальной войне» по наступающим частям одной из армий наносится ракетный удар, затем выясняется, что эта ракета стоит на вооружении армии некой великой державы, которая формально в конфликте как бы не участвовала. Но вот в жизни на таком сюжете «аплодисментов» точно не сорвать. Это кинозрители могли покатываться со смеху после классического «Чей туфля?» А вот если ответа нет на вопрос «Чья ракета?» — тут уже не до смеха.

В СМИ и экспертном сообществе, включая Minval.az, уже многократно задавали эти вопросы, но тем не менее повторим еще раз: если это были «Искандеры», стоящие на вооружении армянских вооруженных сил, то каким образом это оказался «Искандер-М» с дальностью до 500 километров? Такие ракеты Россия, согласно своим международным обязательствам, вообще не имеет права экспортировать. А особенно поставлять в страну с целым ворохом территориальных притязаний к соседям и стремительно «размораживавшимся» на тот момент конфликтом в Карабахе. А если нарушения экспортных обязательств не было, то что было? Россия решила вступить в войну на стороне Армении? Командование базы в Гюмри вышло за рамки своих полномочий и нарушило командную цепочку, «пульнув» ракетой по просьбе Еревана? ОТРК был похищен, вывезен из России и ввезен в Армению контрабандой? Российские официальные структуры, правда, доблестно отрапортовали, как пресекли поставки в Армению танковых частотных стабилизаторов. Но, во-первых, в ситуации, когда Армения получает от России в подарок танки целиком, стабилизаторы мало что решают. А во-вторых, непонятно: доблестные российские стражи границ стабилизатор поймали, а ОТРК прошляпили?

И это еще не все. «Искандеры» — это гордость российского ВПК, штучное изделие, где, по идее, должно быть точно известно, сколько этих ракет сошло с конвейера, куда они потом отправились, сколько «отстрелялось» на учениях и на реальных войнах…Причем запас ракет для них тоже достаточно ограничен: на одну «единицу» приходится две ракеты. Дело даже не в том, что со 2 апреля их можно было просто пересчитать, сверить серийные номера и т.д. Можно было просто объявить о начале проверки и расследования. Но Москв не реагирует от слова вообще.

И вот тут уже удивляет не только и не столько молчание Москвы, сколько «страусиная» политика Европы. Оставим в стороне Германию, где у многих высоких персоналий «особые отношения» с Москвой и чай посол не решается даже принять участие в организуемых МИД Азербайджана поездках на освобожденные земли, чтобы не обижать любимый форпост России.

ОТРК — это не пикапы с пулеметом, а весьма и весьма серьезное оружие. В свое время именно ракета 9М723, та самая, детали которой были обнаружены в Шуше, послужила причиной выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности. Тогда в прессе было предостаточно материалов, что «удлинение» корпуса ракеты на 52 сантиметра означает существенное увеличение ее дальности, что такой радиус действия уже выходит за очерченные договором рамки, и что если на учениях ракету просто не заправляли полностью, это еще не значит, что ее реальные тактико-технические характеристики никто не прочитает.

Можно вспомнить, с какой обеспокоенностью отреагировали власти многих европейских стран и командование НАТО на появление «Искандеров» в Калининграде, затем — в оккупированном украинском Крыму. Но там по крайней мере было понятно, кому они принадлежат и руки чьих офицеров на пусковых кнопках. А теперь вокруг «Искандеров» разворачивается куда более опасный сценарий. Эти ОТРК были применены на реальной войне, и кто отвечает за их пуск, официального объяснения нет. И выбор вариантов невелик. Или пуск был санкционирован «по командной цепочке» должным образом, но теперь Москва не желает брать на себя за него ответственность и играет в «я не я и ракета не моя», или в РФ действительно отсутствует система контроля за оборотом оружия уровня баллистических ракет, которые, по некоторым данным, могут нести и ядерные боеголовки, или же нас стараются убедить в том, что этой системы нет, новейший ОТРК можно «вывезти контрабандой», и к «ихтамнетам»-солдатам уже добавились «ихтамнеты»-ракеты. И если в Калининграде это может быть просто демонстрация силы, то в «серых зонах» региональных конфликтов любое оружие появляется только с одной целью — чтобы из него стрелять. В Карабахе из этих «неизвестных «Искандеров»» уже стреляли, и вполне возможно, что не только по Шуше. Во всяком случае, сотрудники АNAMA в передаче «Время Мир-Шахина» не стали этого исключать. Но если теперь на «неизвестные ракеты» не последует должной реакции, можно не сомневаться, что «залетные «Искандеры»» выстрелят в следующий раз. Из Армении, напоминают военные эксперты, можно ударить по множеству целей на территории Турции, входящей в НАТО. Завтра «залетные «Искандеры»» могут появиться в Донбассе. Послезавтра — в молдавском Приднестровье. На будущей неделе — в Средиземноморье или в Центральной Африке.

Оставим в стороне Германию, где у канцлера Ангелы Меркель особые связи с КГБ и чей посол не решается даже принять участие в поездках дипломатов на освобождённые земли, чтобы не обижать любимый форпост Кремля и его хозяев. Хочется надеяться, что в мире ещё не исчезли окончательно ответственные политики, способные оценивать риски и принимать решения. И вот на этот сценарий надо реагировать уже сегодня. Точнее, надо было еще даже не вчера, а в сентябре 2016 года, когда «Искандеры» катали на ереванском параде, и у экспертов не было полной ясности, кому они принадлежат и кто будет нести ответственность, если из них все же выстрелят.

Нурани

Minval.az