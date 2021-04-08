Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.
Российские миротворцы обеспечили безопасность при восстановлении поврежденного участка газовой магистрали на линии разграничения сторон вблизи города Шуша.
Саперы подразделения гуманитарного разминирования обследовали на наличие взрывоопасных предметов подходы к поврежденному участку и поврежденный участок трубы. Военнослужащие Центра гуманитарного реагирования сопроводили представителей ремонтной службы к месту аварии и обеспечили безопасное проведение ремонтно-восстановительных работ на газопроводе.