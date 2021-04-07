Обнародован обновленный рейтинг национальных сборных ФИФА за апрель 2021 года.

Сборная Азербайджана по футболу опустилась на две позиции и теперь занимает 110-е место. В активе «милли» 1168,53 очков. За последний месяц сборная Азербайджана провела три матча, сыграв с командами Португалии (0:1), Катара (1:2) и Сербии (1:2), напоминает «Азериспорт».

Ближайшим преследователем Азербайджана является сборная Намибии (1168,44 очков), а строчкой выше идет КНДР (1169,96).

Что касается соперников «милли» по отборочной группе ЧМ-2022, то их расположение таково: Португалия (5-е место, 1666,12), Сербия (25 — 1512,90), Ирландия (47 — 1427,22) и Люксембург (98 — 1235). Катар, который также играет в этой группе, но вне официального зачет, идет на 58-м месте (1397,92).

Лучший подъем месяца за Гвинея-Бисау (+11 позиций, 108-е место), а худшее падение у Мозамбика (-11, 117-е).

Первая десятка рейтинга выглядит так: Бельгия (1783,38), Франция (1757,30), Бразилия (1742,65), Англия (1686,78), Португалия (1666,12), Испания (1648,13), Италия (1642,06), Аргентина (1641,95), Уругвай (1639,08) и Дания (1631,55).

Minval.az