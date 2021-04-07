«Мужество господина Ильхама Алиева, его поездка в Шушу, посещение им Джыдыр дюзю – всё это вызывает гордость у азербайджанского народа».

Об этом сказал в беседе с журналистами председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде в ходе поездки в Агдам вместе с руководителями религиозных конфессий страны.

Он выразил уверенность в том, что освобожденные от оккупации земли будут возрождены: «В это внесла большой вклад и Мехрибан ханум. Мы выражаем признательность и ей. Я верю, что наши 63 мечети, разрушенные в период оккупации, будут восстановлены. На этих территориях у нас есть и церкви, синагоги. Все памятники культуры азербайджанского народа будут восстановлены.

Мы освободили эти земли за счет крови наших шехидов. Упокой Аллах их души. Выражаю соболезнования их семьям. Азербайджанский народ их никогда не забудет».

А.Пашазаде отметил, что вместе с ним в Агдам приехали и руководители христианской, католической, еврейской общин Азербайджана: «Это еще раз доказывает, что в Азербайджане есть толерантность, межрелигиозный диалог. Мы вместе совершили намаз в мечети. Каждый помолился в соответствии со своей религией. Этого нет нигде в мире. Непонятно то, что армяне не могут жить вместе с азербайджанцами. Наш народ всегда относился с уважением к другим народам, их вере и религиозным храмам, с уважением относимся к ним и сегодня. Мы с уважением относимся даже к находящейся в Баку армянской церкви».

Minval.az