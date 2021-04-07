8 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12, днем 18-23, в Баку ночью 10-12, днем 20-22 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80% ночью, днем 50-55% .

8 апреля в районах Азербайджана осадков не ожидается, ночью и утром местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 24-29, в горах ночью 5-10, днем 13-18, местами 20-23 градусов тепла.

Minval.az