«К сожалению, распространение необоснованных и недоказанных данных по всему миру во время пандемии вызвало серьезную путаницу в обществе, и эта путаница продолжается». Об этом АПА сообщил заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Рашад Махмудов.

Депутат сказал, что озвученные в последние дни мнения о возможной связи между вакциной «AstraZeneca» и тромбозом вызвали определенные вопросы в мире, а также в нашей стране: «Хочу обратить ваше внимание, что вакцина «AstraZeneca» является одной из 3 вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, и несколько месяцев назад европейские страны, в первую очередь Великобритания, использовали эту вакцину. Хотя у многих людей были сомнения, в результате проведенных научных исследований, а также экспертных исследований категорически не сообщалось о какой-либо связи между вакциной и тромбозом. Принимая это во внимание, ВОЗ ответила на наши запросы, которые мы неоднократно направляли им по этому вопросу. ВОЗ рекомендовала использовать вакцину «AstraZeneca» не только в нашей стране, но и во всем мире», — сказал он.

По словам депутата, в рамках платформы COVAX Азербайджану выделено более 400 тысяч доз вакцины «AstraZeneca»: «Первая партия уже доставлена, но в настоящее время в стране используется только вакцина китайского производства. Мы еще не используем вакцину «AstraZeneca». У нас достаточно резервов для длительного использования вакцины «CoronaVac».

Р.Махмудов подчеркнул, что в нашей стране, как обычно, при появлении любых подозрений они будут всесторонне изучены соответствующими учреждениями, на основании заключения местных и международных экспертов: «Азербайджанская общественность должна быть уверена в том, что наше государство всегда думает о здоровье граждан. Самым эффективным методом борьбы с пандемией является массовая вакцинация. В этом вопросе, как и в других вопросах, наша страна стремится к лидерству».

Отметим, что Европейское агентство лекарственных средств сообщило о том, что применение вакцины компании «AstraZeneca» («Vaxzevria») приводит к образованию тромба в крови.

Директор департамента ВОЗ по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар отметил, что связь между вакциной «AstraZeneca» и тромбозом не установлена.

Minval.az