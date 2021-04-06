Певица Делла Майлз, ранее выступавшая с королем поп-музыки Майклом Джексоном, посвятила песню Великой Победе Азербайджана над армянскими оккупантами.
Певица Делла Майлз, ранее выступавшая с королем поп-музыки Майклом Джексоном, посвятила песню Великой Победе Азербайджана над армянскими оккупантами.
Дата: 2021/04/06 23:55
Раздел: Life-style, Азербайджан
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