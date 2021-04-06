Скандал вокруг российских ракет «Искандер», обломки которых были найдены сотрудниками ANAMA в Шуше, набирает обороты. А ситуация становится все более двусмысленной.

Напомним хронологию. Первые обломки ракет были обнаружены еще 15 марта. Правда, по ним еще невозможно было точно сказать, что это — «Искандер», «Точка У» или еще что-то в том же роде. Ясность наступила 2 апреля 2021 года после того, как были обнаружены детали уже с маркировкой. Именно после этого остатки «Искандеров» выставили в Баку, а начальник оперативного штаба ANAMA Идрис Исмаилов заявил журналистам: в Шуше действительно обнаружены остатки ракет «Искандер», причем это «Искандер-М».

В Кремле отреагировали уже через несколько часов — здесь прозвучало заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который повторил, что «Искандеры» в ходе карабахского конфликта не применялись. Правда, говоря об обнаруженных в Шуше осколках, заметил, что «это новая информация», и добавил: «Мне неизвестно, докладывали ли это по линии военных, располагают ли наши военные какой-то детальной информацией об этом. Это, конечно, больше их прерогатива».

Возможно, по горячим следам прозвучавших в Баку заявлений об «Искандерах» пресс-секретарю президента РФ действительно трудно было выступить с исчерпывающим комментарием. Но теперь на календаре уже 6 апреля. Достаточно времени, чтобы «доложить по линии военных», получить «какую-то детальную информацию об этом» и высказать хоть что-то похожее на официальную версию. После обнаружения остатков «Искандеров» в Шуше уже не получится с прежним упорством твердить «я не я и ракета не моя». А значит, нужно объяснить, что же произошло. Но внятного объяснения так и не прозвучало. Minval.az уже направил соответствующий запрос в посольство РФ в Азербайджане, но ответа пока не получил. Но воздерживаются от ответов не только в дипмиссии. Хранит молчание Министерство обороны РФ. Держит паузу МИД России. Не выступает с новыми комментариями пресс-секретарь президента России. Никак не комментируют ситуацию ФСБ и Генпрокуратура России — а им по штату положено объявить о начале разбирательства и запросить правовую помощь у Азербайджана. Нет информации о начале инспекций на базе в Гюмри или других гарнизонах Южного военного округа, где тоже стоят на вооружении «Искандеры». Нет ничего. Москва молчит, давая полный простор для слухов и версий.

А вопросы множатся. В том числе и неприятные. В самом деле, как в Шуше оказались осколки именно «Искандера М», который не мог быть армянским по определению? Россия не просто предоставила Армении ОТРК «Искандер», но и, в нарушение своих обязательств не экспортировать ракет с дальностью более 300 километров, отправила в Ереван не «Искандер-Э», а «Искандер-М»? На фоне официального нейтралитета Москвы армянское командование каким-то непонятным образом получило доступ к штатному оружию 102-й базы в Гюмри? А значит, Россия не в состоянии обеспечить эффективный контроль над собственными ракетами? «Искандеры» в Армению ввезли контрабандой? То есть в российской пограничной и таможенной службе зияют такие дыры, а контроля за военной продукцией уровня оперативно-тактически ракет нет от слова «вообще»?

Правда, на этом фоне в РФ объявлено, что сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли попытку переслать в Армению запасные части танкового стабилизатора. Как указывается в релизе, «продукцию военного назначения — 37 стабилизаторов частоты 8Л026П и 30 поляризованных реле РП-5 для блока управления танкового стабилизатора — отправил житель Южного Урала (Челябинской области) через курьерскую службу», предоставил в транспортно-логистическую компанию поддельную доверенность на экспорт, сами стабилизаторы перекрасил, но тем не менее был разоблачен. По задумке, все это должно было бы продемонстрировать аудитории, что «граница на замке», контрабанда оружия надежно пресекается и т.д. и т.п. Оставим в стороне ироничные вопросы, зачем вообще понадобилось отправлять в Армению танковый стабилизатор контрабандой, если посол РФ в этой стране Копыркин прямо обещает посодействовать восстановлению армянской армии.

Во-первых, еще во время Отечественной войны Minval.az неоднократно сообщал о том, что в Армению из России под видом «гуманитарной помощи» доставляется оружие. В Баку задавали вполне логичные вопросы: как такое может быть? В каждом аэропорту есть таможенники пограничники, служба авиабезопасности — так как же вместо официальных одеял, тушенки и макарон в самолетах оказываются РСЗО «Смерч» или противотанковые ракеты? Все это происходит с согласия официальных властей? Или же российские границы охраняются так плохо, что из страны можно вывозить контрабандой оружие в объеме нескольких транспортных «бортов» в неделю? Но ни тогда, ни сейчас внятного ответа от РФ не последовало.

А во-вторых, и «в-главных», о доблестных таможенниках, перехвативших танковые стабилизаторы, сообщается в то время, когда продолжает полыхать скандал вокруг российских ракет «Искандер», обломки которых были найдены сотрудниками ANAMA в Шуше.

И вот на фоне этих вопросов нынешнее официальное молчание Москвы уж точно не золото.

Редакция Minval.az

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