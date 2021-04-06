«Вакцина Vaxzevria (бывшая AstraZeneca) в Азербайджане еще не использовалась».

Об этом сказал замминистра здравоохранения Виктор Гасымов. Он прокомментировал заявление Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о том, что образование тромбов в крови у некоторых вакцинированных Vaxzevria, было связано с использованием препарата.

Отметив, что граждан стараются вакцинировать качественными и безопасными препаратами, Гасымов добавил, что вопрос вакцин регулируется Всемирной организацией здравоохранения: «Никто не принимает решений в одиночку», — цитирует его АПА.

Minval.az