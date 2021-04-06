Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о создании в стране Центра коммерциализации и трансфера технологий при Агентстве интеллектуальной собственности.

Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства.

Кабинету министров поручено создать Центр в пятнадцатидневный срок.

Центр является публичным юридическим лицом, который будет осуществлять связь между наукой и производством, выстраивать отношения на взаимных заказах и предложениях, передавать технологии и коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности для повышения качества изобретательской деятельности и ее применения, поддерживать инновационное развития, в том числе стартап-проекты, трансфер результатов научных исследований для коммерческого и некоммерческого использования и пр.

Учредителем центра является Кабинет министров, которому поручается утверждение его устава и размера уставного фонда по согласованию с президентом Азербайджана.

Minval.az