Министерство Азербайджана, ОАО «Азерэнержи» и компания «Masdar» (ОАЭ) подписали пакет документов для реализации проекта строительства солнечной станции на Абшероне, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в Минэнерго.

В частности, с компанией Masdar подписаны 3 договора: «Инвестиционное соглашение», «Соглашение о купле-продаже энергии» и «Соглашение о подключении к распределительной сети».

Мощность солнечной станции составит 230 МВт. Станция будет вырабатывать ежегодно 500 млн кВт/часов электроэнергии, обеспечит экономию 110 млн кубометров газа и сокращение выбросов парниковых газов в объеме 200 тыс. тонн.

Как сообщалось, солнечная станция, которую построит Masdar, будет расположена в 75 км к юго-западу от Баку.

Строительство станции займет порядка двух лет, инвестиции в проект оцениваются до $100 млн. Реализация проекта будет осуществляться по принципу build-own-operate (строительство — владение — эксплуатация).

Masdar — дочернее подразделение Mubadala, одна из ведущих международных компаний по развитию возобновляемых источников энергии в мире.

Minval.az