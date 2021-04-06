Постоянные представители стран Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана в рамках поездки в Агдамский район совершили намаз в агдамской мечети Джума.

Постпреды побывали в мечети, совершили намаз, произнесли молитвы, передает АПА.



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В рамках поездки в освобожденный от оккупации Агдамский район постоянные представители стран Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана побывали в агдамской мечети Джума.

Постоянные представители ознакомились с вандализмом, совершенным армянскими оккупантами в мечети и вокруг нее.

Постоянным представителям предоставили информацию о военных преступлениях, совершенных здесь армянами в период оккупации, о разрушении ими историко-культурных и религиозных памятников, передает АПА.



Minval.az