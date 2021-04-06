7 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман, умеренный южный ветер днем временами усилится.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9 градусов тепла, днем — 13-15 градусов. Атмосферное давление снизится с 764 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем — 50-55%.

7 апреля в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман, западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 7-12, днем — 20-25 градусов тепла, в горах ночью — 5-10, днем — 13-18, местами до 20 градусов тепла.

Minval.az