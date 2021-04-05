Похороны народного артиста Азербайджана, известного гитариста Рафига Гусейнова (Ремиша) состоятся завтра.

Об этом говорится в заявлении близких народного артиста. Их слова приводит АПА.

Сообщается, что Ремиш будет похоронен на Ясамальском кладбище (на кладбище «Волчьи ворота»).

Отметим, в результате обострения хронических заболеваний у Р.Гусейнова возникли серьезные проблемы со здоровьем. 28 января по линии Фонда Гейдара Алиева он был помещен в клинику «Бакинский центр здоровья».

Р. Гусейнов родился в 1944 году в селе Гюлаблы Агдамского района.

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